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İstanbul’da feci kaza!

Başakşehir'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

11:216 Ocak 2018
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İstanbul’da feci kaza!
Başakşehir'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

Kaza Kayabaşı Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Cemal Çelik(47) hakimiyetindeki otomobil karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası Çelik’le  birlikte otomobilde bulunan  3 kişi ve minibüs şoförü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil ile minibüs içinde sıkışan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. (DHA)

Son güncelleme: 12:3706.01.2018
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