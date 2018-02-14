İstanbul’da FETÖ operasyonu: Ünlü iş adamı gözaltında

İstanbul Polisi, bir tarım birliği üzerinden FETÖ'nün finans ayaklarından olan Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira aktarılmasıyla ilgili operasyon düzenledi. FETÖ elebaşının talimatı sonrasında yapılan aktarımla ilgili işadamı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Mali Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşını talimatından sonra Bank Asya’ya yapılan para girişleri incelemeye alındı. Çalışmalarda, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 27 Ocak’ta 3 milyon 600 bin lira aktarım yaptığı belirlendi. 17 Haziran 2014’te ise birliğin alt biriminden 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı tespit edildi.

Bank Asya’ya, iki ayrı havaleyle 7 milyon 400 bin liranın aktarılmasıyla ilgili, aralarında bazı yönetici ve eski yöneticilerinde bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı.

Mali Polis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 8 adrese baskın düzenledi. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, yardımcıları Süber Çiçek ve Kazım Taycı’nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.