İstanbul’da IŞİD operasyonu: 77’si yabancı 82 gözaltı

Terör örgütü IŞİD’de yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Örgütün Yabancı Terör Savaşçısı (YTS) hücrelerini savaş bölgelerine gönderen bir hücre çökertildi. Ülkemizde de eylem arayışında oldukları öne sürülen 5 şüpheli ve 77 YTS yakalandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM Ekipleri, Terör örgütü IŞİD'in YTS yapılanmalarına lojistik sağlayan ve yurt dışına gidiş ve dönüşlerini organize eden bir hücreyi belirledi. Çalışmalarda tespit edilen 5 şüpheli teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Ülkemizde de eylem arayışında oldukları anlaşılan şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi'nin de destek verdiği baskının startı gece saat 23.40'da verildi. Eş zamanlı operasyonda 10 ilçede 16 adrese giren polis ekipleri, ülkemizde eylem arayışında oldukları öne sürülen 5 şüpheliyi ve YTS olduğu öne sürülen 78 yabancıyı gözaltına aldı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 5 şüphelinin YTS'lere lojistik sağladıkları, savaş bölgelerine gidip geldikleri ve yeniden gitme hazırlığı içerisinde oldukları da öne sürüldü. Gözaltına alınan 78 YTS'nin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi.