İstanbul’da ‘olta’ operasyonu

İstanbul Polisi, internet üzerinden banka sitelerinin web adreslerini taklit ederek, "Olta" yöntemiyle kullanıcıların sosyal medya hesaplarını ele geçiren çeteyi çökertti. Bir AVM'ye düzenlenen baskında 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin elde ettikleri paralarla lüks hayat yaşadıkları öğrenildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Siber Polisi’ni harekete geçiren olay, sosyal medya hesapları çalınan bazı mağdurların başvurusu ile ortaya çıktı. Araştırmalarda, hesapları çalınan kişilerin, sosyal medya üzerinden bazı bankaların sahte reklam linklerini tıkladıkları anlaşıldı. Araç ve ödül vaatli sahte linklerini tıkladıklarında “Hediye kazandınız” ifadeleri ile karşılaşan sosyal medya kullanıcılarının, bazı bilgilerini paylaştıkları öğrenildi. Hesapların, Olta (Fishing) yöntemiyle ele geçirildiği anlaşıldı.

219 MAĞDUR

Siber Polisi şüphelilerin sosyal medya hesabını çaldıktan sonra şantaja başladığını da belirledi. Iddiaya göre, kullanıcılar hesaplardan tepki çekecek fotoğraf ve bilgi paylaşımıyla tehdit edildi. Çete hesabın iadesi için ise para istedi. Yaralanan araştırmalarda 219 mağdur tespit edildi.

13 GÖZALTI DAHA

Polisin çalışmalarında çete üyelerinden biri tespit edildi. Emniyet’te sorgulanan şüpheliden edinilen bilgilerde, çete üyelerinin Şişli’de bir AVM’de toplanacağı bilgisine ulaşıldı. Siber Polisi geçtiğimiz hafta AVM’ye baskın düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphliler, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Aramalarda ise, 11 bilgisayar, 19 cep telefonu, 15 bin 587 lira para, 21 sim kart, 19 bankalara ait kredi kartları, banka dekontları, harici diskler, hafıza kartları ele geçirildi.

LÜKS YAŞAM

Operasyonda çetenin elebaşı Mehmet Ş.’nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin lüks cipine ise suçtan elde edilen gelirden kazanıldığı iddiasıyla el konuldu. Çete üyelerinin haksız kazanç sağladıkları paralarla sürdükleri lüks yaşamları ve dolandırıcılıkla elde ettikleri paralarla çekildikleri fotoğrafları da ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklandı.