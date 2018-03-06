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İstanbul’da özel harekat destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da 7 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona Özel harekat Timleri de destek verdi.

android-time 07:16 6 Mart 2018
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İstanbul’da özel harekat destekli operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da 7 farklı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona Özel harekat Timleri de destek verdi.
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