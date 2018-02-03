İstanbul’da rehine kurtarma operasyonu kamerada

İstanbul Eyüp'te bir marketi gasp etmek isteyen silahlı 6 şüpheli, polisi görünce çalışanları rehin aldı. Yapılan müzakere sonunda şüpheliler teslim olurken, nefes kesen anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Gasp Büro ekiplerini harekete geçiren olay akşam saatlerinde yaşandı. İddialara göre, silahlı 6 şüpheli bir markete girerek gasp yapmak istedi. Şüpheliler gasp olayını gerçekleştirdiği anda olay yerine polis ekipleri geldi. Polisi gören gaspçılar market çalışanlarını rehin aldı.

TESLİM OLDULAR

Yapılan müzakereler sonucu rehineler kurtarılırken, içeride bulunan 3 şüpheli de teslim oldu. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kaçan 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Gasp çetesi emniyete götürülerek sorguya alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 14 ayrı gasp olayının faili oldukları ortaya çıktı.