Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da sağanak yağmur

İstanbul'da  öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.

16:008 Şubat 2018
Haberler Gündem
İstanbul’da sağanak yağmur
İstanbul'da  öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı, kimi  ıslanmaktan kurtulamadı.  D-100 Cevizlibağ mevkiinde yağmur nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmadı ancak yağmura hazırlıksız yakalananlar  zor anlar yaşadı.

Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı.  Meteorojiden edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.

 

İbrahim AKTÜRK – Alper KORKMAZ – Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)

Son güncelleme: 16:0508.02.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar