İstanbul’un kedileri dünyaya haber oldu

Reuters haber ajansı, İstanbul’daki sokak kedilerini anlattı. Toplumdaki kedi sevgisi, ajansın muhabiri Goran Tomaseviç’in objektifine yansıdı.

İngiliz haber ajansı Reuters, İstanbul'un sokak kedilerini konu alan bir haber yayınladı. Suriye'de görev yapan savaş muhabiri Goran Tomaseviç'in objektifinden çekilen karelerde, halkın kedi sevgisi gözler önüne serildi. Haberde esnafın soğuk kış günlerinde kedileri üşümemeleri için misafir ettikleri belirtiliyor.

Her sokak köşesinde bir mama kabı bulundurulduğu ifade edilen haberde, kedilerin İstanbul'un sembolü haline geldiğinin altı çizildi. Tomaseviç'e konuşan Necati adlı bir kağıt toplayıcısı, “Bir kedi peygamberimiz Hz. Muhammed'i namaz kılarken yılandan korumuştur. Kediler sevilmeli, insanlardan kuşkulanmalı” dedi.