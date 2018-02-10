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İstanbul’un kedileri dünyaya haber oldu

Reuters haber ajansı, İstanbul’daki sokak kedilerini anlattı. Toplumdaki kedi sevgisi, ajansın muhabiri Goran Tomaseviç’in objektifine yansıdı.

02:5810 Şubat 2018
Haberler Gündem
İstanbul’un kedileri dünyaya haber oldu
Reuters haber ajansı, İstanbul’daki sokak kedilerini anlattı. Toplumdaki kedi sevgisi, ajansın muhabiri Goran Tomaseviç’in objektifine yansıdı.

İngiliz haber ajansı Reuters, İstanbul'un sokak kedilerini konu alan bir haber yayınladı. Suriye'de görev yapan savaş muhabiri Goran Tomaseviç'in objektifinden çekilen karelerde, halkın kedi sevgisi gözler önüne serildi. Haberde esnafın soğuk kış günlerinde kedileri üşümemeleri için misafir ettikleri belirtiliyor.

SOKAK KEDİLERİNİN TEDAVİSİNİ HALK YAPTIRIYOR Haberde halkın kedileri ne pahasına olursa olsun tedavi ettirdiği belirtildi. Kedilerin kliniklerde iyileştirildiği kaydedildi.

SOKAK KEDİLERİNİN TEDAVİSİNİ HALK YAPTIRIYOR
Haberde halkın kedileri ne pahasına olursa olsun tedavi ettirdiği belirtildi. Kedilerin kliniklerde iyileştirildiği kaydedildi.

Her sokak köşesinde bir mama kabı bulundurulduğu ifade edilen haberde, kedilerin İstanbul'un sembolü haline geldiğinin altı çizildi. Tomaseviç'e konuşan Necati adlı bir kağıt toplayıcısı, “Bir kedi peygamberimiz Hz. Muhammed'i namaz kılarken yılandan korumuştur. Kediler sevilmeli, insanlardan kuşkulanmalı” dedi.

İstiklal Caddesi'nin “kedili amcası” ajansın dikkatini çekti

İstiklal Caddesi'nin “kedili amcası” ajansın dikkatini çekti

 

Son güncelleme: 03:1410.02.2018
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