İstanbul’un park ve ormanları şimdi de güvenlik için imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sultangazi’deki 90 dönümlük Gazi Şehir Parkı ile Maltepe’deki 4.5 dönümlük ormanlık alanı terörle mücadele için imara açtı.

İstanbul'un 500 bin nüfuslu Sultangazi ilçesindeki halkın yoğun olarak kullandığı 90 dönümlük Gazi Şehir Parkı'nın 18 dönümlük kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 13 Ekim 2017 tarihinde kalıcı polis güvenlik noktası olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak tahsis edildi. Tahsisin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da parka yapılacak polis noktasının imar planı değişikliğini hazırlayarak 9 Ocak günü askıya çıkardı.

TERÖRLE MÜCADELE İÇİN…

Askı tutanağında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yürütülmekte olan terörle mücadele faaliyetleri sonrası huzur ve güven ortamını kalıcı olarak sağlanması amacıyla uygun konum ve yeterli yüzölçümüne sahip taşınmazların tespit edilerek “Kalıcı Polis Güvenlik Noktaları” inşa edilmesi süreci kapsamında Sultangazi'deki 1256 ada, 102 parsele ilişkin imar planı değişikliği hazırlandığı kaydedildi. Planın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28 Aralık 2017 tarihinde onaylandığı bildirildi. Planda şehir parkı olarak kullanılan 90 dönümlük parselin 18 dönümlük kısmı “resmi kurum alanı” ilan edildi. Şimdi bu alana kalıcı polis noktası yapılacak.

ORMANA TESİS İNŞA EDİLECEK

Bakanlık aynı gerekçe ile Maltepe Başıbüyük Mahallesi'ndeki 4 bin 500 metrekarelik ormanlık alan için de imar planı değişikliği yaptı. Plan raporunda ormanlık alanının Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilerek buraya savunma amaçlı yapılar yapılacağı kaydedildi. Ormana yapılacak yapı ve tesisler Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın izni ile projelendirilecek. Ruhsat da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecek.