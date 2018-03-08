İşte Öz’ü saklayan adam

Ankara’nın hazırladığı iddianamede ortaya çıktı. Zekeriya Öz’le ilgili hazırlanan iddianamede, Öz’ü Almanya’da saklayan kişinin Murteza Haçkalı olduğu belirtildi. Dosya İstanbul’a gönderildi.

Aytunç ERKİN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yeni bir iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi. İddianamede, Öz'ün FETÖ'nin iletişim ağı olan ByLock kullanıcısı olduğunun nasıl tespit edildiği anlatıldı. Buna göre, firari Poyrazköy Davası hakimi Mehmet Karababa'nın, “403413” ID numarasını kullanan kişiyle yaptığı mesajlar incelendi. Karababa mesajlarında, 403413 ID numaralı kişiden bahsederken “zek” ismini kullandığı ve bu kişinin bol bol nargile içtiğini belirtti.

ULM'DEKİ EVDE SAKLANMIŞ

Ancak iddianamenin çarpıcı yanı şu: Örgütün yargı yapılanmasına ilişkin özet bilginin ardından iddianamede, İsmail Aşçı adlı kişinin 17 Ağustos 2017'de, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Öz hakkında verdiği ifade anlatıldı. Buna göre Aşçı, 1970'ten beri Almanya'da yaşadığını ve her yıl Didim'e tatile geldiğini anlatarak, Almanya'nın Ulm şehrinde yaşayan ve kardeşinin ortağı olan ismini vermek istemediği bir kişinin kendisine, “Ulm'de yaşayan Murteza Haçkalı'nın, Öz'ü evinde sakladığını söylediğini” ifade etti.

FETÖ ELEBAŞINI ÖVÜYOR

Murteza Haçkalı, Almanya'nın Ulm kentinde yaşayan bir işadamı. Sosyal medya hesabında 17-25 Aralık sürecinden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar FETÖ yanlısı birçok paylaşım mevcut. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i fotoğraflarını kullanarak övdüğü de dikkat çekiyor. Yine Silivri'de yatan polis şeflerinden Ali Fuat Yılmazer'den firari gazetecilere, eski vekil Hakan Şükür'den 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar paylaşımları var. SÖZCÜ'ye ulaşan bilgilere göre, Haçkalı'nın dosyası İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş.