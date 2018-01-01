İşte Sayısal Loto 30 Aralık 2017 sonuçları ve kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Büyük ikramiyeyi kazanmak için kupon dolduran yurttaşlar 30 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Google üzerinden aramaya başladılar. İşte 30 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ), 30 Aralık Cumartesi tarihli Sayısal Loto çekilişini noter huzurunda yapıldı. Bu hafta büyük ikramiye 1 milyon 759 bin TL. İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI- 30 ARALIK CUMARTESİ 2017

Milyonlarca vatandaş Sayısal Loto sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) saat 21.15'te Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte 30 Aralık Cumartesi 2017 MPİ çekiliş sonuçları…

3, 6, 19, 35, 38, 41

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Kime çıkacağı büyük bir merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları nihayet belli oldu. 23 Aralık Sayısal Loto sonuçları sonrası büyük ikramiye Kırklareli'den bir vatandaşa isabet etti. İşte dün gerçekleşen Sayısal Loto çekilişindeki çıkan şanslı numaralar…

4, 7, 10, 17, 20, 45

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.