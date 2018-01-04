İstifa eden Donanma Komutanı Nusret Güner’den önemli Yunanistan uyarısı: TSK hazırlıklı olmalıdır

Donanma Komutanı Emekli Oramiral Nusret Güner‏, "AKP; Yunanistan’ın karasularını 6 milin üzerine genişletmesinin Savaş Sebebi sayılmayacağı şeklindeki beyanını düzeltmeli ve TSK hazırlıklı olmalıdır" uyarısında bulundu.

İstifa eden eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

Nusret Güner şöyle dedi:

“1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, ülkelere karasularını 12 Deniz Miline kadar belirleme hakkı vermektedir. Sözleşme, Ege gibi, bitişik sularda, Ülkelerin, bu hakkı kullanırken birbirleri ile anlaşmalarını öngörmüş olmasına rağmen,Türkiye bu sözleşmeyi imzalamamış, taraf olmamıştır.

“TA Kİ AKP İKTİDARA GELİNCEYE KADAR…”

Türkiye; Ege, Bitişik Su kavramına girmesine rağmen, Yunanistan'ın anlaşmaya yanaşmayacağını bildiğinden hem sözleşmeyi imzalamamış, hem de, Yunanistan'ın mevcut 6 Deniz Mili olan karasuyunu artırmasını savaş sebebi sayacağını ilan etmiştir; ta ki AKP iktidara gelinceye kadar.

“TÜRK DONANMASI EGE’DEN GEÇEMEYECEKTİR”

Niçin Savaş Sebebi? Yunanistan'ın karasularını 6 Milin üzerine,hele 12 Mile çıkarmasına karşı,Türkiye'nin yapabileceği hiçbir şey yoktur.Türkiye de 12 Mile çıkarsa bile, Yunanistan'ın çok sayıda adası olduğundan tüm Ege adeta Yunan gölü olacak,Türk Donanması Ege'den geçemeyecektir

“TSK HAZIRLIKLI OLMALIDIR”

Türkiye/ TSK'ya kurulan kumpasın, özellikle 2000'li yıllarda çok güçlenen Türk Donanması merkezli yapılmış olması bazı ihtimalleri çağrıştırmaktadır. Umarım, Yunanistan, AB ve ABD'yi de arkasına alarak, Ege'de, karasularını 6 deniz milinin üzerine çıkarma çılgınlığı yapmaz.

Yunanistan, böyle bir çılgınlık yaparsa; bu, 1923'den beri karşılaştığımız en tehlikeli durum olur. Irak'a Suriye'ye benzemez.

AKP; Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine genişletmesinin Savaş Sebebi sayılmayacağı şeklindeki beyanını düzeltmeli ve TSK hazırlıklı olmalıdır.”