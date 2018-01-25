İYİ Parti kurucusu 15 Temmuz Gazisine Devlet Övünç Madalyası verildi

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kanlı girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde darbecilere karşı duran ve vurularak yaralanan Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz’a 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

15 Temmuz'da darbecilere karşı mücadele ederken yaralanan Eryılmaz, 1,5 ay hastanede tedavi görmüş ardından da emekliye ayrılmıştı. FETÖ ile uzun yıllar mücadele eden Fatih Eryılmaz, daha sonra Meral Akşener'in lideri olduğu İYİ Parti'nin kuruluşunda yer almıştı.

FETÖ'CÜ HAİNLER BAŞARILI OLSAYDI TÜTRKİYE İŞGAL EDİLECEKTİ

SÖZCÜ'ye konuşan emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz şunları söyledi: “15 Temmuz gecesi emperyalist Haçlıların yetiştirmesi ve 5. Kolu olan FETÖ, hamilerinin emriyle devletimizi yıkmaya ve Türk milletini vesayet altına almaya kalkıştı. Emniyet ve TSK'nın içindeki bu ülkenin evlatları ve milletimiz tıpkı Haçova savaşında düzenli ordu bozulduğunda duruma el koyan yardımcı sınıflar gibi duruma el koyarak bu işgal girişimini püskürttüler. Bu aynı hataları tekrar etmemek için üzerinde çok düşünmemiz gereken bir olaydır. Eğer 15 Temmuz'daki FETÖ'cü işgal girişimi başarılı olsaydı biz bugün Afrin operasyonunu değil PYD'nin Kilis'e Diyarbakır'a girişini görüyor olacaktık. PYD/PKK da FETÖ'de Haçlının bu bölgedeki yetiştirmeleridir.”