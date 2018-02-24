İYİ Parti’den İlker Başbuğ açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: Sayın Nevzat Çiçek'in saygın kabul ettiğimiz bir programda ortaya attığı bu gerçek dışı iddia, 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçim süreçlerine yönelik seçim manipülasyonlarının başladığını göstermektedir. Bu bir 'Ak-trol' operasyonudur.

CNN TÜRK’te yayınlanan Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında gazeteci Nevzat Çiçek, “Saadet Partisi’nin AK Parti’ye yanaşmaması durumunda, İYİ Parti ile bir ittifak içerisine girebileceği ve İlker Başbuğ’un da bunun üzerine çalıştığı tahmin ediliyor” yorumunda bulunmuştu. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan bu iddiaya İYİ Parti’den yanıt geldi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray “Sayın Nevzat Çiçek’in bu iddiası baştan sona gerçek dışıdır.” dedi.

Çıray’ın açıklaması şöyle “İYİ Parti ve onun Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in siyasi faaliyetleri en başından beri şeffaflık ilkesine dayanmaktadır. Saadet Partisi ve Sayın Lideri ile görüşmeler zaten kamuoyu önünde cereyan etmektedir. Sayın Nevzat Çiçek’in saygın kabul ettiğimiz bir programda ortaya attığı bu gerçek dışı iddia, 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçim süreçlerine yönelik seçim manipülasyonlarının başladığını göstermektedir. Bu bir “Ak-trol” operasyonudur. İlker Başbuğ paşanın adının karıştırıldığı bu manipülatif ve malûm merkezlerden servis edilen iddiayı şiddetle reddediyoruz ve seslendiren Sayın Çiçek’i de şiddetle kınıyoruz. Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığında İYİ Parti, mutlak kuvvetler ayrılığı ile güçlendirilmiş Meclis sistemini inşa ederken Türk medyasının yeni özgürlük çağını da başlatacaktır. Bu bizim Türk Milleti’ne sözümüzdür.”