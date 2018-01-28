İzmir’de AKP adayıyla Adana’da MHP adayıyla yerel seçime girecekler

AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ilk işbirliğinin 24 Mart 2019’daki belediye başkanlığı seçimlerinde yapılması ve bir bölümü muhalefet partilerinde olan illerde, hangi parti güçlüyse diğerinin aday çıkarmaması olarak değerlendirildi.

Bu işbirliği netleşirse İzmir, Eskişehir, Muğla, Aydın gibi illerde AKP; Adana, Mersin, Karabük, Osmaniye, Manisa, Bartın'da ise MHP adayları seçime girecek. Adana Kozan, Ankara Polatlı, Antalya Alanya, Aydın Nazilli, Erzincan Refahiye gibi ilçelerde sadece MHP aday gösterecek. MHP'nin halen 3'ü büyükşehir, 5'i il, 79'u ilçe, 47'si belde olmak üzere 134 belediye başkanlığı bulunuyor.

BÜYÜK DEĞİŞİM OLDU

CHP'nin elinde olan il ve ilçelerde ise AKP ve MHP'den hangisi ikinci sıradaysa o partinin aday göstermesi fikri ağır bastı. Oy oranı partisinden önde olan adayların durumları da ayrıca değerlendirilecek.

İttifak görüşmelerinde, 2014 yerel seçimleri ile 1 Kasım 2015 genel seçimleri arasında AKP ve MHP'nin aldığı oylarda büyük değişimler yaşandığı belirlendi. Adana'da yerel seçimde yüzde 33.6 oyla kazanan MHP'nin, 2015 seçimlerinde oyu 19.2'ye düştü. Buna karşılık Adana'da yerel seçimde 31.9 oy alan AKP, genel seçimde oyunu 37.3'e çıkardı. Benzer değişimler MHP'li başkanların olduğu Mersin, Manisa, Bartın, Karabük, Osmaniye'de de yaşandı. Yerel seçimlerde bu illerde birinci çıkan MHP, genel seçimlerde Osmaniye ve Karabük hariç üçüncülüğe düştü.

AKP GENÇLİK KONGRESİ'NDE BAHÇELİ PANKARTI

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresi dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı kongrenin yapıldığı salona AKP bayrakları ve Erdoğan afişleri asıldı. Kongrede MHP lideri Devlet Bahçeli de unutulmadı. Bahçeli'ye özel bir pankart hazırlayan AKP'li gençler pankarta, “Sayın Devlet Bahçeli'yi milli duruşundan dolayı tebrik ederiz” ifadelerini yazdı.