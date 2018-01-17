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İzmir’de operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

İzmir’in Buca ilçesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 750 polis uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan  6 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 25 kişi gözaltına alındı.

01:4817 Ocak 2018
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İzmir’de operasyon! 25 kişi gözaltına alındı
İzmir’in Buca ilçesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 750 polis uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan  6 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize ve Mali Şube ekiplerinin katılımıyla ‘Asayiş-Narko – TEM 2’ operasyonu düzenlendi.

Göksu Mahallesi’nde başlayan operasyona toplam 750 polis katıldı. 43 işyeri ve 36 trafik kontrol noktasında yapılan eşzamanlı arama ve kontrollerde 2 bin 453 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) yapılırken, 424 araç kontrol edildi.

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Öte yandan, kimlik sorgularında PKK/KCK Terör Örgütü ve FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 6 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 25 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 gram eroin, 3 gram esrar ele geçirildi.

İşyerlerine yönelik yapılan incelemelerde ise, 7 işyerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2 işyerine de kapalı mekanda sigara içilmesine izin vermekten para cezası kesildi. İHA

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