İzmir’de ‘Yok artık’ dedirten görüntü!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir otomobilin üstüne yüklenen eşyaları herhangi bir önlemi olmadan tutmaya çalışan adam görenleri şaşkına çevirdi.

Bugün akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi’nde sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, bir şahıs otomobilin üstüne yüklenen eşyaları tutarak önlem almaya çalıştı.

Şahsın, otomobil seyir halindeyken herhangi bir önlemi olmadan yaptığı hareket, görenleri şaşkına çevirdi.

Öte yandan, bu anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. İHA