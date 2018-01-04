İzmirli gazeteciler, Fethi Sekin’i unutmadı

İzmir'de görev yapan Polis- Adliye muhabirlerinin katılımıyla kurulan İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği, 5 Ocak 2017 tarihinde teröristlerle girdiği çatışmada kahramanca şehit düşen ve büyük bir faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin ve birlikte şehit olduğu Musa Can'ı unutmadı. Gazetecilerin patlama sonrası ve cenaze töreninde çektiği fotoğraflar, Cuma günü düzenlenecek anma töreninde sergilenecek.

Şehit polis memuru Fethi Sekin’in teröristlere kahramanca karşı durmasına şahit olan muhabirler, patlama sonrasında ve cenaze törenlerinde çektiği fotoğrafları bir araya getirdi. İzmir adliyesinde düzenlenecek anma töreninde, çekilen fotoğraflar tören alanında sergilenecek. 1 hafta boyunca adliye içerisinde gezilebilecek sergide, Türkiye’nin Fethi Sekin’e nasıl sahip çıktığını anlatan fotoğrafların yanı sıra, o anlarda yaşananlar ve teröristin tüfeğinden çıkan kurşununun bir avukatın kimliğini nasıl delip geçtiğini gösteren fotoğraflar da olacak.



Şehit polis memuru Fethi Sekin’in hiç unutulmayacağını belirten İzmir Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği Başkanı Mehmet İnmez, “Şehit Fethi Sekin’in cesurca son kurşununa kadar teröristlerle çatışmasına tanık olduk ve o anları fotoğrafladık. Çatışma sonrası ve cenaze törenlerinde halkın nasıl sahip çıktığını anlatan fotoğraf karelerini sergilemek istedik. Gazetecilerin çektiği fotoğraflar, 5 Ocak tarihinde adliyede anma töreni ile birlikte açılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hazırladığımız bu sergiyi bütün vatandaşlarımızın gezmesini ve yaşanan o anları görmesini isteriz” dedi. İHA