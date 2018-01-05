Kaçak avcı vahşeti

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde koruma altında olan ve avlanması yasak olmasına rağmen karaca avlayan caniye, bin 455 TL idari para ve 3 bin 500 TL tazminat olmak üzere 4 bin 955 TL para cezası uygulandı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri ile birlikte ihbarı değerlendirerek, Kofçaz ilçesi Devletliağaç köyü mevkisinde yasak Karaca avı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerin bölgede yaptığı kontrollerde avlanma süresi dışında, belgesiz olarak Merkez Av Komisyonunca korunan hayvanlar arasında bulunan Karacayı vurarak ağaca asan bir kişi yakalanarak, bin 455 TL idari para cezası ve 3 bin 500 TL tazminat cezası uygulandı.

İHA