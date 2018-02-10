Kaçak AVM’deki kaçak kata soruşturma açıldı

Sözcü yazdı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Florya Akvaryum kompleksine kaçak kat yapılmasına göz yumdu. Bakanlık gazetemizde yayınlanan haber üzerine konunun araştırılması için düğmeye bastı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Florya sahilinde sahibi olduğu 273 bin metrekarelik araziye; 30 yıllığına yıllık 4 milyon 500 bin lira kira bedeli ve yap işlet devret modeliyle Florya Akvaryum kompleksini inşa ettirdi. AVM, akvaryum ve otelden oluşan kompleks 2011'de açıldı ama kaçak inşa edilen yapıların yasal zemine oturtmak için planlar İBB tarafından 2013'te değiştirildi. Bakırköy Belediyesi hem imar planlarına hem de parselasyon değişikliğine itiraz ederek dava açtı. İki davada da yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen İBB tesislerle ilgili hiçbir işlem yapmadı.

SORUMLULAR TESPİT EDİLSİN

Sayıştay raporunda da imar planı ve yapı ruhsatı eksikliklerinin tamamlanması gerektiğine dikkat çekilerek kompleksin inşaatının yasal zeminden yoksun olduğu vurgulanmıştı. İBB'nin göz yumduğu kaçak yapıya bir de kaçak inşaat eklentileri yapıldığı ortaya çıktı. İBB'nin CHP'li Meclis Üyeleri Nadir Ataman ve Hüseyin Sağ geçtiğimiz ağustos ayında AVM'nin yeni kaçak bölümlerini fotoğraflayarak gündeme getirdi. SÖZCÜ ve Korkusuz gazetelerinin ‘Kaçak AVM'ye Kaçak Kat' başlığıyla duyurduğu haberle ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Konunun araştırılması ve sorumluların tespiti için soruşturma izni verdi.

İBB KAÇAK YAPIYA GÖZ YUMDU

Nadir Ataman konuyla ilgili şöyle konuştu: “İBB, mülkiyetindeki bir yerde onaylı projesine aykırı kaçak yapılaşmaya göz yumuyor. 2008'den beri buranın sorunları çözülemedi. ‘Güç bende' diye yola çıkarsınız böyle tökezlersiniz. İstanbul'u yöneten Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki arazinin ihalesini yasalara uygun yapamadı. Mücadelemiz devam edecek. İstanbul'a ihanet etmelerine müsaade etmeyeceğiz” dedi.