Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kaçakları taşıyan ticari taksi devrildi! 7 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu ticari taksinin dönel kavşağa çarparak, devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

02:2630 Ocak 2018
Haberler Gündem
Kaçakları taşıyan ticari taksi devrildi! 7 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu ticari taksinin dönel kavşağa çarparak, devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün, saat 23.00 sıralarında Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden, Keşan yönüne seyreden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 TBU 99 plakalı ticari taksi, Dörtyol Kavşağı’na geldiği sırada dönel kavşağa çarparak, devrildi.

resimid_4529638

Kazada araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Suriye ile Afganistan uyruklu 1’i çocuk, 1’i kadın 7 kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

resimid_4529641

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

resimid_4529639

Kaza nedeniyle Keşan’dan, İpsala yönüne yaklaşık 1 saat kapalı kalan kavşak, devrilen taksinin çekilmesi ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle tekrar trafiğe açıldı.

resimid_4529642

Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar