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Kadıköy’de yolcu otobüsü karşı şeride geçti: 6 yaralı

Kadıköy’de sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü otomobillere çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralanırken, otobüsün içerisinde yolcu olmaması faciayı önledi.

23:5927 Ocak 2018
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Kadıköy’de sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü otomobillere çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralanırken, otobüsün içerisinde yolcu olmaması faciayı önledi.

Kadıköy’de Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otobüs 6 araca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi.  Yarallılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. DHA

Son güncelleme: 00:1128.01.2018
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