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Kadınlar Günü açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 15 gözaltı

Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı

android-time 17:51 4 Mart 2018
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Kadınlar Günü açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 15 gözaltı
Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 15 kişi gözaltına alındı

Ankara Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, ‘Dayanışmayla güçleniyoruz, hayatı örgütlüyoruz’ sloganı ile Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Ancak polis toplanan kalabalığa dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

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Grup polisin müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırılırken, çocuğunluğu kadından oluşan 15 kişi gözaltına alındı.

DHA

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