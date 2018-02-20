Kahraman servis şoförü: Öğrenciler ‘pes etme’ diye bağırdı

Adana'da karşılıksız aşk beslediği lise öğrencisi kızın bulunduğu servis midibüsüne pompalı tüfekle 5 el ateş edip, ardından intihar eden Aykut Arık'ın (25), yaraladığı servis şoförü Mehmet Ali Yüksel (54) taburcu oldu. Olay anını anlatan Yüksel, "Ateş açılırken yaralandım, üzerim kan içindeydi. Yoluma devam ettim, öğrenciler 'pes etme' diye bağırıyordu" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Aykut Arık, karşılıksız aşk beslediği, lise öğrencisi kızın bulunduğu öğrenci servis midibüsünü bekleyeme başladı. İçinde 10 lise öğrencisi bulunan özel bir okula ait servis ara sokağa girdiği sırada, Arık yanındaki pompalı tüfekle araca peş peşe 5 el ateş açıp, kaçtı. Servis aracının camları kırılırken, öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Saldırıda yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel, aracı durdurmayarak yoluna devam etti.

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Sürücü yaralı halde aracı bölgenin yaklaşık 1 kilometre uzağına götürerek öğrencileri yara almadan kurtardı. Sürücü Yüksel, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Aykut Arık’ın peşine düştü. Kaçan Arık takip sonucu bir sokakta kıstırıldı. ‘Teslim ol’ çağrısı yapan polise ateş açan Arık, ekmek fırınına girip buradaki çalışanları da tehdit etti. Teslim olmamak için direnen şüpheli, aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Saldırganın ayrıca kasten adam yaralama suçundan da sabıkası olduğu ortaya çıktı.

YARALI HALDE OTOBÜSÜ KULLANDI

Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralanan Mehmet Ali Yüksel, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Soğukkanlı davranarak öğrencilerin hayatını kurtaran Yüksel, olayla ilgili polise ifade verdi. Yüksel, “Olay sırasında lastiğin patladığı sandım, daha sonra saldırgan otobüsün camlarına ateş etmeye başladı. Öğrenciler panik halde bağırmaya başlayınca ben de korktum, yaralı halde her yerimden kan akarken aracı güvenli bir yere götürdüm. Öğrenciler beni o halde görünce ‘Pes etme’ diye bağırıyordu. En sonunda esnaf ve araç trafiğinin yoğun olduğu güvenli bir bölgeye gitmeyi başardım” dedi.



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)