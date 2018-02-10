Kahraman tartışmayı şimdiden başlattı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çamlıca'da yapılan caminin isminin ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olmasını önerdi.

Üsküdar’da kitap fuarı açılışında konuşan Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'a da damgasını vurduğunu belirterek, Çamlıca Camii'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının verilmesini teklif etti. Kahraman daha sonra bu önerisini salondakilerin oylamasına sundu.

‘Recep Tayyip Erdoğan Camii' olsun

Kahraman, Cumhurbaşkanımızın damgasını vurduğu yerlerden birisi Türkiye'de olduğu gibi Üsküdar'dır. Ve inşallah Çamlıca'daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii' olur. Kendinin kabul edeceğini zannetmiyorum ama zorlayalım. Bu isim uygun değil mi? Oyunuza sığınıyorum. Kabul edenler ve kabul edenler? Saf demokrasi bu, oylama böyle yapılır” sözleri üzerine salonda bulunanlar alkışladı.

İHA