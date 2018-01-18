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Kapıkule Karayolu TIR kazası nedeniyle 2 saat ulaşıma kapandı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde aynı yönde seyreden iki TIR'ın çarpışma sedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

02:1918 Ocak 2018
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Kapıkule Karayolu TIR kazası nedeniyle 2 saat ulaşıma kapandı
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde aynı yönde seyreden iki TIR'ın çarpışma sedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Kaza geç saatlerde Tunca viyadük mevkiinde meydana geldi.

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İstanbul’dan yüklediği ihraç yükü ile Kapıkule Sınır Kapısı’na giden Fırat Bayır yönetimindeki 31 APP 36 plakalı TIR, hız ve dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Ziya Sadıkoğlu yönetimindeki 81 DB 703 plakalı çorap yüklü TIR’a arkadan çarptı.

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Çarpışmanın şiddetiyle Bayır’ın kullandığı TIR’ın sürücü kısmı büyük hasar görürken, kazadan şans eseri yaralanan olmadı.

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Fırat Bayır, önünde seyreden TIR’ı fark etmediğini belirterek, “Karanlıkta TIR’ı fark etmedim, o yüzden çarptım” dedi.

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Diğer sürücü Ziya Sadıkoğlu’da, seyir halindeyken bir aracın çarpmasıyla sarsıldığını belirterek, “Ne olduğunu anlamadım. Kendi şeridimde seyir halindeydim. Arkadaş artık telefonuyla mı oynuyordu, uykusuz muydu, bilemiyorum. Vurmasıyla beni yolun kenarına attı, kendiside yolun diğer tarafına geçti. Ben onu öldü sandım. Allah kurtardı” dedi.

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Kaza nedeniyle Türkiye’den Avrupa’ya açılan Kapıkule Karayolu yaklaşık 2 saat araç trafiğine kapalı kaldı.

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TIR’ların çekilmesiyle karayolunda ulaşım normale dönerken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA

Son güncelleme: 02:2518.01.2018
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