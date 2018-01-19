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Kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Tokat-Sivas Karayolu Çamlıbel geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

01:5719 Ocak 2018
Haberler Gündem
Kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
Tokat-Sivas Karayolu Çamlıbel geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

Tokat-Sivas karayolu il sınırı 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle TIR’lardan bazıları yolda kaldı. Buzlanma nedeniyle yolda kalan birçok ağır tonajlı araç sürücüsü soğuk havada zincir taktı.

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Karayolları ekipleri ise tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeni ile yolun ulaşama kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge trafik ekipleri ise uygulama yaparak ağır tonajlı araçların bölgeden geçişini kontrollü olarak sağlıyor.

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Birçok TIR ise Tokat-Sivas il sınırında bulunan Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Çamlıbel Bakımevi önündeki alanda bekletiliyor.

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Amasya'dan Mersin'e giderken Çamlıbeli geçidinde yolda kalan Ahmet Öztürk, yoğun kar yağışı altında kamyona zincir takarak yoluna devam edebildi. İHA

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