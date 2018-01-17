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Karamürsel’de feci kaza! 6 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

02:0217 Ocak 2018
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Karamürsel’de feci kaza! 6 yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

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Kaan D. idaresindeki 34 RL 5656 plakalı otomobil kavşakta Ahsen Ş. idaresindeki 34 KB 1212 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yan yattı.

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Kazada araç sürücüleri Kaan D. ve Ahsen Ş. ile araçlarda bulunan Furkan A., Rıfat Can K., Beyzanur K. ve Nurseli A. yaralandı.

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112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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