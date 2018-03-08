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Kartal’ta trafik kazası: Biri ağır, 4 yaralı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı.  Ardından aydınlatma direğini deviren otomobil, bir lokantanın camına çarptıktan sonra durabildi.

android-time 05:47 8 Mart 2018
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Kartal’ta trafik kazası: Biri ağır, 4 yaralı
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı.  Ardından aydınlatma direğini deviren otomobil, bir lokantanın camına çarptıktan sonra durabildi.

Olay sabah 03:30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

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Pendik istikametine doğru giden 34 LM 7310 plakalı otomobil, yanyola girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp savrulmaya başladı. Aydınlatma direğini deviren otomobil bir lokantanın camına çarparak durabildi.

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BİRİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken  kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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