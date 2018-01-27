Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’ye sert sözler

Kasımpaşa Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile açılıyor. Törende konuşan Erdoğan'ın gündeminde Zeytin Dalı Harekatı vardı. ABD ve Avrupa'ya yüklenen Erdoğan, "Suriye'de savaşabilecek DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye (Suriye'ye) silah yığmaya devam ediliyor. Suriye'deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz." dedi.

Kasımpaşa Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılı ile açılıyor. Açılış töreni Başbakan Yıldırım’ın konuşması ile başladı. Yıldır’ım konuşmasının ardında kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

Erdoğan’ın gündeminde Zeytin Dalı Harekatı vardı. ABD ve Avrupa’ya sert sözlerle yüklenen Erdoğan, “Suriye’de savaşabilecek DEAŞ’lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye (Suriye’ye) silah yığmaya devam ediliyor. Suriye’deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. 8 gün içinde 394 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Açılışını yaptığımız, semtimin en hassas noktası diyebileceğim Kasımpaşa Tüneli’nin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul’a kazandırdıkları bu hizmet için Başbakan Binali Yıldırım’a, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a, eski büyükşehir belediye başkanımız Kadir Topbaş’a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Kaderimin Kasımpaşa ve İstanbul’da yazılmış olmasından çok bahtiyarım. Belediye başkanı olarak bizi seçtiğiniz günden itibaren milletimize hizmet ettik. 15 yılda 3.5 kat büyümüş, zenginleşmiş bir Türkiye manzarasıyla karşılaşıyoruz.

Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı’nda 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik. Suriye’de savaşabilecek DEAŞ’lı kalmadı ama bu bahaneyle hala ülkeye (Suriye’ye) silah yığmaya devam ediliyor. Suriye’deki terör örgütünün patronunun Kandil olduğunu dünyanın tamamı gördüğü halde bunu sadece bir müttefikimiz kabul etmiyor. Unutmayın güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, bu hakikatler de inkarla ortadan kalkmaz.

Türkiye kendi güvenliği için üzerine düşünleri yaparken bunu elbette müttefikleriyle hayata geçirmek ister. Batı’da şu anda terör örgütleri camilerimizi yakıp yıkıyor, Almanya’daki son gelişmeler ortada. Almanya daha neyi bekliyor? Belçika’da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Burada herhangi bir kiliseye karşı böyle bir şey yapılsa, benim polisim de izlese acaba dünya buna ne der?

-Kusura bakmasınlar. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. 8 gün içinde 394 teröristi etkisiz hale getirdik. Hangi isimle karşımıza çıkarlarsa çıksınlar silindir gibi ezer geçeriz.

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Bugün İstanbul’da raylı sistem uzunluğu 260 kilometreyi buldu. Bunların bir çoğu da son 15 yılda yapıldı. 2023’te inşallah İstanbul’da bin kilometrenin üzerinde raylı sistem, metro kazandırmış olacağız. Bunun yanında 3. havalimanını bu yıl sonu gerçekleştireceğiz. Tamamı bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin başına bela olan eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin’deler. Terörün başını ezene kadar bu faaliyetler sürecek. Güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz.

TÜNELDEN GÜNDE 40 BİN ARAÇ GEÇECEK

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1316 m. ve 1234 m. olmak üzere toplam 2550 m’lik çift tüplü Beyoğlu – Kasımpaşa Tüneli, 3817 m. bağlantı yolu ve 140 m’lik aç-kapa tünel ile beraber toplamda 6.507 m.’yi buluyor. Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı mevcut yolun, tünel ile beraber 40 bin araçlık kapasiteye ulaşması bekleniyor.