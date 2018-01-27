Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve Başbakan Yıldırım'ın açılışını yaptığı Kasımpaşa Tüneli nerede? Tünel hangi hatları birbirine bağlıyor? Uzunluğu ne kadar? İşte tünele dair ayrıntılar...

Kasımpaşa Tüneli nerede? Tünel hangi hatları bağlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın birlikte katıldıkları törende Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan tünelin açılışını yapıyorlar. Peki tünelin özellikleri neler? Uzunluğu ne kadar? Hangi hatları birbirine bağlıyor. İşte Kasımpaşa Tüneli ile ilgili merak edilenler…

KASIMPAŞA TÜNELİ NEREDE? HANGİ HATLARI BİRLEŞTİRİYOR?

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1316 m. ve 1234 m. olmak üzere toplam 2550 m’lik çift tüplü Beyoğlu – Kasımpaşa Tüneli, 3817 m. bağlantı yolu ve 140 m’lik aç-kapa tünel ile beraber toplamda 6.507 m.’yi buluyor. Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı mevcut yolun, tünel ile beraber 40 bin araçlık kapasiteye ulaşması bekleniyor.

TÜNELDEN GÜNDE 40 BİN ARAÇ GEÇECEK

Sütlüce ile Kasımpaşa arasında yapılan 1316 m. ve 1234 m. olmak üzere toplam 2550 m'lik çift tüplü Beyoğlu – Kasımpaşa Tüneli, 3817 m. bağlantı yolu ve 140 m'lik aç-kapa tünel ile beraber toplamda 6.507 m.'yi buluyor. Günde yaklaşık 4 bin aracın kullandığı mevcut yolun, tünel ile beraber 40 bin araçlık kapasiteye ulaşması bekleniyor.