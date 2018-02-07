Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kastamonu’da dehşet gecesi: 1 ölü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 ev küle döndü.

00:207 Şubat 2018
Haberler Gündem
Kastamonu’da dehşet gecesi: 1 ölü
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Özboyu köyünde Hakkı Kansız'a ait evin altında bulunan marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Foto: İHA

Foto: İHA

 

Yangın, kısa sürede rüzgarında etkisiyle tüm evi kapladı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yangına ilk müdahalesi Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Özel İdare ekipleri müdahale etti.

Foto: İHA

Foto: İHA

Köy içerisinde yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte büyük güçlük çekerken, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çevrede bulunan evlere de sıçradı.

Foto: İHA

Foto: İHA

İlk belirlemelere göre yangında Döndü Kansız isimli kadın hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Foto: İHA

Foto: İHA

İtfaiye ve arazöz ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken köye iş makineleri getirildi.

foto: iha

foto: iha

Yangında ilk belirlemelere göre 8 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Foto: İHA

Foto: İHA

İş makinelerinin açtığı yoldan ilerleyen Tosya Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Ilgaz Belediyesi, Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü, Tosya İlçe Özel İdare Müdürlüğü arazözleri, yangına müdahale ediyor.

foto: iha

foto: iha

Öte yandan Özboyu köyünde yangının ilk çıktığı dakikalarda olay yerine gelen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, “Tosya itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü, yangına müdahale ediyor. Fakat köyün içinde yol olmadığı için yeterli müdahalede bulunamıyoruz” dedi.  İHA

Son güncelleme: 00:4707.02.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar