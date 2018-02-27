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Kayseri’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

android-time 03:17 27 Şubat 2018
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Kayseri’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Kayseri'de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza geç saatlerde Sivas Bulvarı 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 58 NN 971 otomobil ile 38 BA 106 plakalı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu çarpıştı.

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Kazada her iki aracın sürücüsü ve 5 yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevkedilen ambulanslar yaralıları, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Ekrem Y. (38) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Son güncelleme: android-time 03:2627.02.2018
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