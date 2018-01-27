Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açtılar!

CHP'de 14 Sakaryalı kurultay delegesinin Genel Başkan adayı Muharrem İnce'den yana oy kullanacağı iddialarına günler sonra açıklama geldi. CHP İl Başkanlığı İnce'yi desteklediklerini açıkladı.

CHP, 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat tarihleri arasında Ankara Spor Salonu’nda yapılacak. Kurultay iki gün sürecek.Kurultay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Ümit Kocasakal rakip oldu.

Erdoğan Isır’ın İl Başkanı olduğu CHP’de Sakarya örgütünün 14 oyu bulunuyor.Engin Özkoç’ta kurultay doğal delege olarak oy kullanacak.

Sakaryalı kurultay delegelerinin genel başkan adayı Muharrem İnce oldu.

CHP İl Başkanlığından yapılan o açıklama şu şekilde;

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Kurultay delegeleri olarak, bu akşam yaptığımız toplantıda Muharrem İnce’ye destekleyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.Yalova milletvekili Muharrem İnce ile örgütümüzün güçlü uyumunu daha ileri seviyelere taşınacağına inanıyoruz.Çarşaf listeyle, örgütün irade ve ruhuna uygun olarak belirlenmesi hayati önem taşımaktadır.Bunun içinde Parti Meclisine kurultay delegemiz Şaban Koludra’yı aday olarak önereceğiz.

İŞTE O DELEGELER

Nurhan Aydın, İbrahim Bircan, Oğuzhan Curoğlu, Azize Çeroğlu, Mustafa Çınal, Ali Gökpınar, Erdoğan Isır, Sabiha Işık, Ecevit Keleş, Şaban Koludra, Hüseyin Kurt, Fatma Kurtuluş, Ali Teke ve Ulaş Yusuf Konyalı.