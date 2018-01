Son dakika! Kılıçdaroğlu’ndan çok sert sözler! İşte çok konuşulacak Erdoğan açıklaması…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli'de yaptığı bir konuşmada CHP'li vekilleri kastettiği iddia edilen "Ulan ahlaksız" sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı makamı bugün işgal altındadır. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat bu şekilde konuşamaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan Lale Karabıyık ve TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündem; Suriye, Afrin Harekatı ve bölgemizdeki gelişmelerle ilgiliydi.

Kemal Kılıçdaroğlu, TSK’nın başarısını kimsenin kendi başarısı gibi göstermemesi gerektiğini belirtti, “ordu milletimin ordusudur bir partinin ordusu değildir. Biz ordumuzun gücüne vatanseverliğine her zaman her ortamda güveniyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu her fırsatta dile getirilmesinden de memnuniyet duyduğunu kaydetti.

CHP Lideri Yunan işgali altında olan adalarla ilgili, “Yunanistan adalarımızı işgal etti. Silahlandırdı. Bize ait olan Suriye’deki Süleyman Şah türbesini terör örgütüne bıraktık. bayrağımızı bile kaçırdık. Bunları söylemekten utanıyorum ama söylemek zorundayım” dedi.

ÖSO’YA DEVREDİLEMEZ

Kemal Kılıçdaroğlu, “Peygamber ocağı olarak bildiğimiz ve her zaman kahramanlıklarıyla övündüğümüz ordumuzun başarısını Özgür Suriye Ordusu unsurlarına devretmek istiyorlar. Ordumuz, ÖSO’nun ardına neden gizlenir? Biz bundan rahatsızız. İkisinin birlikte anılması da ağrıma gidiyor. Siz operasyon yapıyorsanız bunu kendi silahlı birliklerimizle yaparsınız. TSK yedek ordu gibi gösteriliyor” dedi.

Türkiye ile Suriye’nin bir araya gelmesinin gerekliliğine işaret eden Kılıçdaroğlu, 2012 yılında Türkiye’de Suriye konferansı düzenlenmesi gerektiğini önerdiklerini ancak bunun kabul edilmediğini şimdi ise ülkemizin Suriye konusunda ana değil talihi aktör olduğunu kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SÖZLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ulan’ diye hitap etmesini şöyle eleştirdi; “Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat bu şekilde konuşamaz. Bu sözcüğü kullanırsa daha kahraman olacağını söyleyenler var. O sözcüğü kullanmak için kim aldattı onu, merak ediyorum. Yarın öbür gün beni aldattılar diyecek. Kendisi bu dili kullanabilir, ama bulunduğu makamın bu dili kullanmasını engellemesi gerekir. Cumhurbaşkanlığı makamı bugün işgal altında, Anayasaya göre tarafsız olması gereken ve bunun için yemin edilmesine rağmen yemine de uyulmuyor. Cumhurbaşkanı benim Cumhurbaşkanı değil, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı değil, AKP’yi temsil edebilir.

Türkiye’nin bu noktaya getirenlerin kahraman diye dolaşmasını da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Orta Doğu’da PYD’ye meşruiyet kazandıran Erdoğan’dır. Salih Müslim’i Türkiye’ye davet edip ağırlayan kim? PYD’den Esad ile çatışmalarını istediler. Şimdi bizimle çatıştırıyorlar. Bunların yatacak yeri yok. Şehitlerimiz geliyor…