Kılıçdaroğlu: Ankara Büyükşehir’i alacağız

CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin Ankara kongresinde partililere seslendi. Konuşmasında "İktidarın amacı belediyelerle bizim gündemimizi değiştirmek. Biz bunlara itiraz etmeye devam edeceğiz ama gündemimizi asla değiştirmeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, Dedikodulara kulak kabartanların bu partide işi yok. Biz bu ülkenin sorunlarına kulak kabartacağız." diye konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Ankara kongresinde partililere seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından satır başları:

İktidarın amacı belediyelerle bizim gündemimizi değiştirmek. Biz bunlara itiraz etmeye devam edeceğiz ama gündemimizi asla değiştirmeyeceğiz. Bizim gündemimiz taşeron işçi, bizim gündemimiz asgari ücret, bizim gündemimiz vatandaşın derdi.

“BU PARTİDE İŞLERİ YOK”

Dedikodulara kulak kabartanların bu partide işi yok. Partinin içerisinde iç çekişmelerin yeri yoktur. Onlar ayrılsın gitsinler. Partinin dedikoduya ihtiyacı yok, bunu yapanların bu partide yeri yok. Biz bu ülkenin sorunlarına kulak kabartacağız. Türkiye’nin dertleriyle dertleneceğiz.

KAMYON ŞOFÖRLERİNE ÇAĞRI

Hayatınızdan memnunsanız, Binali Yıldırım orada. Eğer sorunlarınız varsa CHP’nin kapısı size her zaman açık. Kimin ne sorunu varsa çözecek Cumhuriyet Halk Partisi’dir.Türkiye’nin parası var kaynağı var, Türkiye’yi yönetecek namuslu siyasetçilere de ihtiyacı var.

EMEKLİLERE BAYRAMDA İKRAMİYE SÖZÜ

Bizim sözümüz söz. Ramazan ve Kurban bayramında 2 maaş ikramiyeyi emeklilere vereceğiz. Kendilerine yerliyiz, milliyiz diyenler giderler Man Adası’nda şirket kurarlar. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, bugün geldiğimiz noktada bir Türkiye mücadelesidir. Bugün hapishaneler tıka basa dolu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz’da OHAL darbesi gerçekleşti.Bugün gelinen nokta FETÖ ile mücadele değildir, demokrasi ve muhalefetle mücadeledir.Sen istediğin kadar KHK çıkar, CHP olarak demokrasiyi savunmak adına bir adım geri adım atmayacağız. Bylock’tan mağdur 11 bin kişi ve Ergenekon ve Balyoz’dan mağdur olanlar için çıkıp özür dileyecekler.

“BİZİM KAYIĞIMIZ DEMOKRASİ KAYIĞIDIR”

Diyorlar ki, ‘Kılıçdaroğlu’nun kayığına binme’. Senin binmediğin kayık kamadı. Esad’ın kayığına bindin, FETÖ’nün kayığına bindin. Bizim kayığımız demokrasi kayığıdır. Bizim bindiğimiz gemi demokrasi mücadelesi verenlerin bindiği gemidir. Kim gelirse yüreğimiz sonuna kadar açık.

“ANKARA BÜYÜKŞEHİR’İ ALMAK DEMEK…”

Ankara Büyükşehir’i alacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni almak demek kırsal kesime kaynak aktarmak demektir. Kimseyi aç ve açıkta bırakmamak demektir. Aile sigortasını Ankara’nın genelinde uygulamak demektir. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni almak sıradan bir olay değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni almak demek Ankaralıların ödediği her kuruşun hesabını Ankaralılara vermenin onurunu taşımak demektir.