Kocasakal, CHP genel başkanlığı için aday olacak

CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık için ikinci aday çıktı. İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu’nun karşısında aday olacak.

Kocasakal, yarın saat 11.00'de İstanbul Taksim'deki Point Otel'de adaylığını açıklayacak. Kocasakal yakın çevresine, “Bu benim şahsi adaylığım değil milyonlarca Atatürkçü adına aday olacağım. CHP'de, Atatürkçü olmadığı halde öyle görünmeye kimsenin hakkı yok. Adaylığımı açıklayacağım toplantıda bu ahlaki ve siyasi meseleleri de ortaya koyacağım” dedi.

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İNCE ZEMİN YOKLUYOR

Kurultay yaklaşırken Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin de genel başkan adaylığı için zemin yokladığı belirtiliyor. Henüz kararını vermeyen İnce, delegelerle yapacağı istişarelerin ardından bu konuda bir yol haritası çizecek. CHP kongrelerinde 6 ilde, İnce'ye yakın isimler il yönetimlerine seçilmişti. CHP'de genel başkan adayı olabilmek için toplam delegenin yüzde 10'unun imzası gerekiyor. Ümit Kocasakal'ın 125 civarında olan bu imzayı toplayabileceği ve parti içinde belli bir destek görebileceği vurgulanırken, seçimde ipi göğüslemesinin ise zor olduğu belirtiliyor.