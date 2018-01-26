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Kontrolsüz kavşakta feci kaza! 6 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde şehir içi servis ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

02:4126 Ocak 2018
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Kontrolsüz kavşakta feci kaza! 6 yaralı
Denizli’nin Çivril ilçesinde şehir içi servis ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Adnan Keskin Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otobüs firmasına ait Nazım Çakal idaresindeki 20 L 7608 plakalı şehir içi servis ile Coşkun Eser idaresindeki 64 BM 172 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada serviste bulunan 4 kişi ile özel araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı devrilirken araç içindeki yaralıları yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar çıkarttı.

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Olay yerine çağrılan ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken kaza yapan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kavşakta işaret ve uyarı tabelasının olmadığı belirtildi.

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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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