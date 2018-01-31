Köpeğe tecavüze yeltenen 82’lik dede, gözaltına alındı

Boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalanan, görüntüleri sosyal medyada dolaşan şüpheli 82 yaşındaki dede, gözaltına alındı.

Boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalanan, görüntüleri sosyal medyada dolaşan şüpheli 82 yaşındaki dede, gözaltına alındı.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu’nun sosyal medya sayfasında yayınlanan, yaşlı bir adamın, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken çekildiği öne sürülen görüntüleri paylaşmasının ardından hayvanseverler isyan etti. Görüntülerdeki şüpheliyi tespit eden polis 82 yaşındaki N.C.’yi gözaltına aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu’nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini verilen adreslere göndermeliyiz” denildi.

HAYVANSEVERLER İSYAN ETTİ

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, olaya sosyal medyadan tepki gösterdi. Hayvanseverler; Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği olmak üzere ilgili kurumlara e-posta yoluyla şikayette bulundu. Hayvanseverler, görüntülerdeki kişinin tespit edilerek, cezalandırılmasını talep etti.

“YASAL İŞLEM YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada konu edilen yaşlı adamın köpeğe tecavüz olayında ilimiz konu edilmektedir. İlimizde böyle bir olayın vuku bulunup, bulunmadığı araştırılmasını ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde köpeğe tecavüz eden yaşlı adamın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayvanseverler ayaklanırken, ilgili kurumlara şikayet mailleri attı. Köpeğe tecavüz eden kişi ile ilgili incelemede bulunan polis, görüntülerdeki şüpheliyi tespit etti. Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde oturan 82 yaşındaki N.C. gözaltına alındı. N.C. ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.