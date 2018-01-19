Korkutan görüntü! Haberler sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü’nden son dakika uyarısı…

Kar, kış derken Güneydoğu Anadolu Bölgesi toz bulutu altında kaldı. Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'de gündüz vakti geceye döndü. Kızıl gökyüzü vatandaşı korkuttu. Mardin Sağlık Müdürlüğünden toz bulutu konusunda uyarı geldi...

Vatandaş kar haberleri beklerken gelen son dakika haberi şaşırttı. Mardin’de toz bulutu gündüz vakti gökyüzünü kızıla çevirdi. Nusaybin ilçesinde yaşanan toz fırtınası nedeniyle gökyüzünün gündüz vakti kızıla bürünmesi, halk arasında korkuya neden oldu. Gündüz vakti gece gibi kızıl rengine bürünen gökyüzünü gören vatandaşlar, henüz sabah olmadığını düşünerek yatağından kalkamadı. Çarşı merkezinde giysi satan esnaflardan gibi Hakan Yalı, toz bulutları nedeniyle iş yerini kapatarak evine gitmek zorunda kaldı.

GÜNDÜZ VAKTİ GECE GİBİ!

Sokakta dolaşanlardan Semire Şineoğlu, güneşin doğmamasına anlam veremediğini belirterek, “Nusaybin’de saat.10.20 olmasına rağmen gecenin ikisi gibi görünüyor. Son 30 yılın en tozlu hali diyebiliriz. Bu saate rağmen hiç kimseyi dışarıda göremiyoruz. Bugün karne günü ama hiç kimse dışarıda yok. Ne bir öğrenci, ne de bir öğretmen. Gerçekten çok korkunç bir hava durumu. Şu anda şoktayım. Bugün Cuma günü, bir de Cuma günü olduğunda kıyametin koptuğunu söylüyorlar ya o yüzden çok korkuyorum” diye konuştu. Toz fırtınası ve zaman zaman hafif yağan yağmur tanecikleri çamur olarak yağması nedeniyle birçok esnaf kepenk kapatarak vatandaşın birçoğu da dışarıya çıkamadı.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN UYARI!

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara toz bulutu uyarısında bulundu. Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin'in Irak ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle sabah saatlerinden itibaren etkili toz bulutuna maruz kaldığı belirtildi. Açıklamada, “Suriye ve Irak ülkelerinden ülkemize giren toz bulutundan özellikle solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile daha çok yaşlılar etkilenmektedir. Temel nedeni kuraklık ve çölleşme olarak bilinen toz bulutu, birçok etkisinin yanı sıra insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Tozlar öncelikle geldikleri bölge insanın sağlığını bozmakta, gıda ve su kirliliğine neden olmaktadır. Yağmur yağmadığı sürece ve rüzgar esmediği durumlarda bu tozlar uzun zaman atmosferde kalmaktadır. Tozlar atmosferdeyken baş ve göz ağrısı dışında önemli oranda solunum sistemini etkilemektedir. Çöllerden kalkan tozlar atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Ağır olan toz parçacıkları kısa mesafelerde çökerken hafif olan toz parçacıkları ise binlerce kilometre kat edebilmektedir. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarının geçiş koridorunda bulunmaktadır. Ülkemizdeki toz bulutu, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında daha yoğun gerçekleşmektedir. Suriye ve Irak sınırına yakın yerleşim alanlarımız başta olmak üzere Mardin de bu toz bulutundan en fazla etkilenen illerdendir” denildi.

“MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN”

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise, “Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların bu ortamdan en fazla etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle kalp ve solunum hastalığı, hamile ve çocukların mecbur kalmadıkça ve hava şartları daha uygun hale gelene kadar mümkün mertebede dışarı çıkmamaları sağlık açısından daha uygun olacaktır” dedi.