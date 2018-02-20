Korucular Afrin’e gidiyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 36 güvenlik korucusu, “Zeytin Dalı Harekatı”na katılmak için, “Güzel vatanımız için her an ölmeye hazırız” sloganıyla Afrin’e gitti.

Diyarbakır Kulp'ta görevli 36 güvenlik korucusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye‘nin Afrin bölgesinde yürüttüğü “Zeytin Dalı Harekatı”na katılmak için Afrin'e uğurlandı. Korucular için tören düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, ilçe protokolü, korucuların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Duaların edildiği törende korucular, “Güzel vatanımız için her an ölmeye hazırız” ve “Önce vatan” sloganları atarak, yola çıktı. (İHA)