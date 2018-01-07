Kovaladığı kızın sığındığı işyeri sahibini öldürüp, kızı yaraladı

Isparta´nın Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K., kovaladığı kızın sığındığı işyeri sahibi 55 yaşındaki Basri Akkuş´u tüfekle başından vurarak öldürdü. Ardından yalvarmalarına rağmen ateş açtığı genç kızı da başından yaralanan Murat K., ile beraberindeki kişi, yaya olarak kaçtı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye S., henüz bilinmeyen nedenle kendisini kovalayan Murat K. ve O.G.K.´den kaçarak, eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya sığındı. İşyeri sahibi Basri Akkuş´tan yardım isteyen Rukiye S.´nin peşinden içeri giren Murat K., iddiaya göre kendisine engel olmaya çalışan Basri Akkuş´un başına pompalı tüfekle ateş etti. Akkuş, kanlar içerizinde yere yığılırken ardından Rukiye S.´nin başına doğru da ateş eden saldırgan, beraberindeki O.G.K. ile koşarak olay yerinden kaçtı. Murat K.´nin takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş işyeri önünde park halindeki aracının lastiğini de ateş ederek patlattı.

İŞYERİ SAHİBİ ÖLDÜ

Olayın duyulmasının ardından işyerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede Basri Akkuş´un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akkuş´un cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlk müdahalesi yapılan ve başının sol tarafından yaralandığı belirlenen Rukiye S. ise ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne götürüldü. Rukiye S.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüphelilerden O.G.K.´yi Isparta kent merkezinde saat 21.00 sıralarında yakaladı. Murat K.´nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

DHA