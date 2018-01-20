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Köylüler askerleri bayrakla karşılayıp duayla uğurladı!

Afrin'e yönelik başlatılan harekat kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine sevk edilen askerler köylüler tarafından Türk bayrakları ve tezahüratlarla karşılanıp dualarla uğurlandı.

23:5720 Ocak 2018
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Köylüler askerleri bayrakla karşılayıp duayla uğurladı!
Afrin'e yönelik başlatılan harekat kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine sevk edilen askerler köylüler tarafından Türk bayrakları ve tezahüratlarla karşılanıp dualarla uğurlandı.

Operasyon öncesinde Hassa ilçesine onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Sugediği Mahallesi’nde yaşayan köylüler, askeri konvoyu Türk bayraklarıyla karşıladı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Köylülerin içerisinden bir vatandaş, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kılıcınız keskin olsun” deyip tekbir getirdikten sonra diğer köylülerle birlikte Fatiha suresini okudu.

Foto: İHA

Foto: İHA

Askerler de vatandaşlara el salladıktan sonra araçlarıyla sınır birliklerine hareket etti. İHA

Foto: İHA

Foto: İHA

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