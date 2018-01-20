Köylüler askerleri bayrakla karşılayıp duayla uğurladı!

Afrin'e yönelik başlatılan harekat kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine sevk edilen askerler köylüler tarafından Türk bayrakları ve tezahüratlarla karşılanıp dualarla uğurlandı.

Operasyon öncesinde Hassa ilçesine onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi.

Sugediği Mahallesi’nde yaşayan köylüler, askeri konvoyu Türk bayraklarıyla karşıladı.

Köylülerin içerisinden bir vatandaş, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kılıcınız keskin olsun” deyip tekbir getirdikten sonra diğer köylülerle birlikte Fatiha suresini okudu.

Askerler de vatandaşlara el salladıktan sonra araçlarıyla sınır birliklerine hareket etti. İHA