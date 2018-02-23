Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında yangın: 8 asker zehirlendi

Adana'nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında çıkan yangında 8 asker zehirlendi

Adana’nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında çıkan yangında, 8 asker dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığının çamaşırhane bölümünde çamaşır makinesinden çıkan yangına müdahale eden 8 asker, dumandan zehirlendi. Dumandan zehirlenen askerler ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi devam eden askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İHA