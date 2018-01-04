Küçükyalı Karayolları arazisine bakanlıktan ince ayar!

Maltepe halkının deprem ve toplanma alanı olmasını istediği ancak şu an üzerinde milyonluk konut projesi inşaatının başladığı Küçükyalı’daki karayolları arazisinin imar planına “ince ayar” yapıldı. Konut ve ticaret alanı 1493 metrekare düşürüldü, park alanı 1484 metrekare arttırıldı. Yükseklik de serbest bırakıldı. Bu ince ayarın yapıldığı arazinin büyüklüğü 118 bin metrekare….

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü Küçükyalı Yerleşkesi'nin bulunduğu 118 bin 849 metrekarelik arazi, özelleştirme kapsamına alınarak 2014 yılında TOKİ'ye devredildi. TOKİ, bölge halkının deprem toplanma alanı ve park alanı olmasını istediği arazinin imarını 2016 yılında değiştirerek konut ve ticaret alanı yaptı. Emlak Konut GYO tarafından satın alınan arazi ihaleye çıkarıldı. İhaleyi 3.6 milyar lira satış geliri ve 1.5 milyar lira arsa payı içeren teklifi ile Tahincioğlu aldı ve arazide inşaat başladı.

BELEDİYE DAVA AÇTI

Maltepe Belediyesi yapılan plan değişikliğinin iptali istemi ile dava açtı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nde görülen dava dosyasına giren bilirkişi raporunda plan notlarında uygulama hükümleri ile birlikte yapı ve nüfus yoğunluğuna ilişkin düzenlemenin yer almaması nedeni ile belirsizlik oluşturduğu vurgulandı. Plan notlarında bulunması gereken yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı ve çekme mesafesi gibi hususların kentsel tasarım projesine bırakılmış olmasının plan kararlarının uygulamayı belirsiz hale getirdiği belirtilerek belediye hizmet alanı olarak ayrılan alanın kesin kullanım türünün belirlenmesi gerektiği kaydedildi. Raporda plan değişikliği mevzuata, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun bulunmadı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE DÜZENLEME YAPILDI

İnşaatın devam etmesi, projenin yaklaşık yüzde 50'sinin 3. şahıslara satışının tamamlanmış olması göz önüne alındığında telafisi imkansız zararlar doğurmaması adına bilirkişi raporunda belirtilen aykırılıkları giderecek şekilde yeniden plan hazırlandı. Hazırlanan plan 3 Ocak günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

YÜKSEKLİK SERBEST

Yeni plana ile 71 bin 802 metrekarelik ticaret ve konut alanı, bin 493 metrekare azaltılarak 70 bin 309 metrekareye düşürüldü. Park alanı bin 484 metrekare arttırılarak 28 bin 871 metrekareden 30 bin 355 metrekareye çıkarıldı. Ticaret ve konut alanındaki yükseklikler serbest bırakıldı. Nüfus 2 bin 768 olarak hesaplandı. Daha önce belirlenen belediye hizmet, ibadet, ilkokul, meydan, raylı toplu taşıma ve yol alanları aynen korundu. Yeni planda “Belediye Hizmet Alanı” olarak ayrılan 4 bin metrekarelik bölümün kesin kullanım türü de belirlendi. Bu bölüme; zemin+9 kat yüksekliğinde belediyeye ait hizmet binaları yapılacak. Bu yapıları destekleyici sosyal ve kültürel yapılar yer alabilecek. Bu yeni plan değişikliği itiraz için bir ay süre ile askıda kalacak.