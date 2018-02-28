Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kumluca’daki heyelanın büyüklüğü havadan görüntülendi

Antalya’nın Kumluca-Kemer ilçeleri arasında yapım çalışmalarının sürdüğü D-400 karayolu, heyelan sonrası ulaşıma kapatıldı. Kaymaların devam ettiği alanda, heyelanın büyüklüğü ise havadan görüntülendi.

android-time 17:55 28 Şubat 2018
Haberler Gündem
Kumluca’daki heyelanın büyüklüğü havadan görüntülendi
Antalya’nın Kumluca-Kemer ilçeleri arasında yapım çalışmalarının sürdüğü D-400 karayolu, heyelan sonrası ulaşıma kapatıldı. Kaymaların devam ettiği alanda, heyelanın büyüklüğü ise havadan görüntülendi.

Antalya- Kumluca karayolunun 20. kilometresi, Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde 25 Şubat akşamı heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri tarafından duble yol çalışmalarının yürütüldüğü bölgede meydana gelen heyelan sebebiyle 25-30 metrelik yol çökerek metrelerce aşağıya sürüklendi.

Heyelan sebebiyle trafik kapatılırken, güzergahta ilerleyen araçlar, dönmek zorunda kaldı. Kaymaların devam ettiği alanda heyelanın büyüklüğü ise havadan görüntülendi.

resimid_4652427

“KAYMALAR DEVAM EDİYOR”

Yolun çökmesinin sürücüleri ve bölgede yaşayan insanları olumsuz yönde etkilediğini belirten sürücülerden Cavit Akkelle, “3-4 gündür bu şekilde ve halen kaymalar devam ediyor. Ne zaman açılacağı belli değil, çok kötü olmuş. Diğer gittiğimiz alternatif yol daha uzun sürüyor. Bir an önce yolun açılmasını istiyoruz çünkü buradaki insanlar çok mağdur” dedi.

İLGİLİ HABERCHP heyeti heyelanı Meclis'e taşıyacakCHP heyeti heyelanı Meclis'e taşıyacakresimid_4652432

Yolun trafiğe kapanmasının ardından Finike'den hareket eden sürücüler, Kumluca Belen mevkisindeki bölge trafikten Adrasan yoluna inerek, Olympos yol kavşağından ana yola tekrar çıkıyor. Antalya'dan gelen sürücüler ise yine Olympos yol kavşağından Adrasan'a, oradan da Belen mevkisinden tekrar D-400 karayoluna bağlanıyor.

İHA

resimid_4652434resimid_4652444
Son güncelleme: android-time 18:0428.02.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar