Kurye kan davasına kurban gitti

İstanbul'da aralarında kan davası bulunan iki kişinin kavgasını ayırmaya çalışan 25 yaşındaki motosiklet kuryesi Cihat Musa Baran karnından vurularak hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay Kartal Topselvi Mahallesi’nde 11 Ocak’ta gece saat 01:45 sıralarında yaşandı.

İddialara göre, İsmail Ç. (34) gece aracıyla bir parka gidip alkol almak istedi.

Parka doğru ilerleyen İsmail Ç., yolda 2013 yılında öldürülen kardeşi Mikail Ç.’nin katilinin kardeşini gördü. İsmail Ç. gördüğü kişiyle önce tartışmaya ardından tekme tokat kavga etmeye başladı. Aynı mahallede oturan kan davalıları arasındaki kavga giderek alevlendi. İsmail Ç.’nin kavga ettiği kişinin arkadaşı olan Cihat Musa Baran araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada İsmail Ç. tabancasından çıkan kurşun kavgayı ayırmaya çalışan Baran'ın karnına isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Baran yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kasten adam yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan İsmail Ç. yi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.