Kuzey Irak’taki PKK’lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1 asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Öte yandan Hatay'dan Afrin'de bulunan terör örgütü mevzilerine 40'ın üzerinde top atış yapıldığı öğrenildi.

Çukurca İlçesi’nin ırak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı’nda bulanan üs bölgesine Kuzey Irak’taki Kulika Dağı’ndan PKK’lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı. Saldırıda, bir asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

HATAY’DAN SINIRA SEVKİYAT VE AFRİN’E TOP ATIŞI DEVAM EDİYOR

Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin’de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40’ın üzerinde atış yapıldı. Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı’dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu’na gitti. (DHA)