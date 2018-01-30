Lösemi hastası küçük Olcay’a polis şefkati

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde lösemi hastası olan ve kemoterapi nedeniyle saçları dökülen ve polis hayranı olan 8 yaşındaki Olcay Demir için annesi Birgül Demir, emniyetten yardım istedi. Hemen seferber olan ekipler, çok sayıda araçlarla siren çalarak geldikleri Demir Ailesinin evinde, kemoterapi tedavisi için saçlarını kestirmeyen Olcay Demir'i ikna ettiler.

Birgül ve Yüksel Demir çiftinin 8 yaşındaki çocukları Olcay Demir’e iki ay önce gittiği hastanede lösemi teşhisi kondu. Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan başarılı bir operasyon ile beyninde tespit edilen ur alındı. Hemen ardında da Olcay Demir, Ege Üniversitesi’nde kemoterapi tedavisine başladı. Tedavi nedeniyle küçük Olcay Demir’in saçları dökülmeye başladı. Ancak Olcay saçlarını kestirmek istemedi. Bunun üzerine anne Birgül Demir, polis hayranı olan oğlunu ikna edebilmek için Emniyet Müdürlüğü’nü arayıp durumu anlatarak kendilerinden saçlarının kesilmesi için oğullarının ikna edilmesini istedi.

EKİPLER KONVOY EŞLİĞİNDE SİREN ÇALARAK OLCAY’IN EVİNE GELDİ

Kanser hastanı Olcay Demir’in annesi olan Birgül Demir’in yardım isteği üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yanlarına berber de alan polis ekipleri, Olcay’ın Yeni Mahalle’deki evine konvoy halinde sirenler çalarak geldi. Küçük Olcay çok sayıda polisin sirenler çalarak evlerine geldiğini görünce çok mutlu oldu. Oldukça sevinen Olcay, polisler tarafından ikna edildi ve beraberinde getirdikleri berber, küçük çocuğun saçlarını kesti.

Traşın ardından polis ekipleri beraberlerinde getirdikleri ve Olcay’ın hayali olan Özel Harekat polis üniformasını küçük Olcay’a giydirdi. Minik Olcay polis üniformasını giydikten sonra polislere selam verdi. Daha sonra polis ağabeyleri, Olcay’ı ekip aracına alarak konvoy eşliğinde siren çalarak Nazilli turu attırdı.

“POLİS TEŞKİLATI OLARAK OLCAY DEMİR’E ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ”

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Nazilli İlçemizde ikamet eden lösemi hastası küçük kardeşimizin saçlarının bir kısmı görmüş olduğu tedavinin etkisiyle dökülmüş. Ailesinin ısrarlarına rağmen saçlarını tıraş ettirmeyi reddetmesi sebebiyle, anne ve babası kardeşimizin çok sevdiği Emniyet Teşkilatı yetkililerine ulaşarak bu konuda yardımcı olmalarını istemeleri üzerine, teşkilat personelimiz bir berber ile birlikte küçük kardeşimize evinde sürpriz yaparak ziyaret etmiş, hem de saçlarını kestirmişlerdir. Küçük kardeşimize Aydın Emniyet Müdürlüğü personeli olarak acil şifalar dileriz” denildi.

DHA