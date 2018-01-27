Lüks aracın ‘jant’larından eroin çıktı!

İstanbul Polisi, bin 600 kilometre takip yaparak, uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Lüks bir otomobilin jantlarına zulalanmış 21 kilo eroin, dedektör köpek 'Gold' buldu. "Hastamız var" yalanıyla uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Uzun süredir bir uyuşturucu şebekesini takip eden ekipler, zehir tacirlerinin Van’dan İstanbul’a eroin getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine İstanbul Narkotik Polisi harekete geçti.

BİN 600 KILOMETRELİK TAKİP

Zehir tacirleri uyuşturucu zulalandığı değerlendirilen lüks bir araçla yola çıktı. Narkotik ekipleri içerisinde 2 kişinin bulunduğu aracı bin 600 kilometre boyunca takip etti.

Lüks otomobil Kocaeli’ye ulaştığında, Vatan Caddesi’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden hareket eden narkotik birimleri operasyon için hazırlık yaptı.

Zehir tacirlerinin uyuşturucu nakli için kullandığı araç, filmleri aratmayan bir operasyonla durduruldu.Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

‘HASTAM VAR’ YALANI

Gözaltına şüphelilerden birinin koltuk değnekli olması dikkat çekti. Aracı kullanan sürücü kendisini gözaltına alan polislere “Hastam var, onu getirdim” dedi.

Ancak hasta görünümünün senaryo olduğunu bilen ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Uyuşturucu tacirlerinin Van’dan İstanbul’a giderken, “Hastaneye gidiyoruz” yalanı ile arama noktlarından kolay geçmeyi amaçladığı öğrenildi.

‘GOLD’ BULDU

Elipler, gözaltı işlemleri sonrasında otomobilde arama yapıldı. Ön aramada uyuşturucu izine rastlanmadı. Bunun üzerine devreye narkotik bulma eğitimli dedektör köpek “Gold” girdi. Eğiticileri tarafından aracın etrafında gezdirilen Gold, tekerleklere gelince tepki verdi. Bunun üzerine tekerlekler tek tek söküldü. Lastikler çıkarılınca yine uyuşturucu bulunamadı. Ancak şüphelilerin, jantlara zula yaptığı belirlendi. Dört jantta toplam 21 kilo eroin ele geçirildi.

Yakalanan zehir tacirleri, Emniyet’teki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.